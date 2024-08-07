SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее

«МегаФон» ускорил получение обратной связи от спасателей в трудной ситуации для жителей Подмосковья. Пострадавшим больше не нужно ждать ответного звонка после вызова на номер «112», чтобы им сообщили о примерном времени прибытия скорой, полиции и других оперативных служб. Теперь позвонившие получают SMS-сообщение со всеми деталями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После того, как в «112» поступает вызов от жителя о ЧП, сотрудник направляет эту заявку в соответствующую службу в зависимости от произошедшей ситуации (МЧС, скорую помощь, полицию, службу газа и другие). Как только заявка подтверждается, она попадает в базу Системы-112, где ее обрабатывает сервис «МегаФон Хаб». И уже он автоматически направляет на номер пострадавшего SMS, в котором содержится примерное время прибытия экстренных служб, адрес выезда и любые изменения по вызову.

«Ежедневно операторы службы спасения сталкиваются с огромным количеством срочных просьб о помощи. Важна каждая минута, поэтому сервис «МегаФон Хаб» помогает им быстро оповестить о скором прибытии помощи через SMS. С начала года через Систему-112 было направлено около 7 млн таких сообщений. Стоит отметить, что SMS как канал доставки информации все еще остается наиболее широкоохватным и точным даже на фоне роста популярности push-уведомлений и расширения функционала соцсетей и мессенджеров, а в ситуации ЧП может стать и вовсе единственным», — сказал директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Московском регионе Максим Скворцов.

Система-112 в Московской области начала работать в июне 2015 г. За девять лет на номер «112» поступило более 90 млн вызовов. Сейчас Система-112 самая масштабная на территории страны - более 3,8 тыс. специалистов круглосуточно помогают тем, кто попал в беду. Ежедневно они принимают и обрабатывают порядка 35 тыс. вызовов от гостей и жителей региона.

Обратиться за помощью можно несколькими способами: позвонив или отправив SMS на номер «112», посредством мобильного приложения «112МО», оборудования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бота в мессенджере Telegram.