Теперь и в Курске. Умные часы смогут работать автономно

«МегаФон» внедряет технологию, которая позволяет автономно использовать смарт-часы без привязки к смартфону. Такие возможности уже реализованы в Москве, Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В июле 2024 г. возможность присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне появилась и у курян. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счета. При этом гаджеты можно использовать автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

Новшество позволяет не заводить для умных часов дополнительный номер и тем самым сохранить функциональность гаджета. Он будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится в соседней комнате.

«Для нас важно, чтобы нашим абонентам было максимально удобно пользоваться мобильными сервисами на любом устройстве. Связав одним номером смартфон и умные часы, можно наслаждаться утренней пробежкой или плаванием и всегда оставаться на связи. К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить ее можно в любом нашем салоне», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Сергей Чекунов.

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota представлены различные модели умных часов и смартфонов – как новых, так и восстановленных. Спрос на последние в Курской области в 2024 г. вырос почти в 2,5 раза.