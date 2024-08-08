«МегаФон»: аналитики назвали самые популярные фестивали среди курганцев

Жители Курганской области в 2024 г. все чаще интересуются фестивалями за пределами региона. С начала весны 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к сайтам популярных фестивалей, запланированных на август и сентябрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. курганцы начали интересоваться масштабными событиями уже в июне – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в три раза по сравнению с весной 2024 г.

Самым привлекательным для жителей региона оказался «Ветер Сибири». Open air собирает ценителей рок-музыки на площадке аэродрома «Мочище» около Новосибирска и интересен тем, что на двух сценах выступают как молодые исполнители, так и гранды этого направления. Данные аналитиков зафиксировали взрывной интерес зауральцев к этому событию – трафик на сайте мероприятия вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2023 г.

Вторым по популярности стал фестиваль современной электронной музыки и искусства «Signal». Мероприятие состоится 15-19 августа 2024 г. в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. За год интерес жителей региона к этому событию вырос в пять раз.

Замыкает топ-3 событий, где стремятся побывать курганцы, популярное мероприятие «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. В 2024 г. международный фестиваль отметил юбилей — он пройдет уже в десятый раз. Несмотря на то, что в рейтинге популярности он опустился на две строки в сравнении с 2023 г., интерес жителей региона к нему остается высоким и летом 2024 г.

«Новые цифровые привычки помогают курганцам разнообразить отдых не только в онлайн формате, но и выбрать для очного посещения самые интересные творческие площадки по всей стране, заранее приобрести билеты или подать заявку на участие. Развитие сетей связи четвертого поколения на территории региона – ежедневная работа наших специалистов. Сегодня скорость передачи данных, достигающая 100 Мбит/с, позволяет зауральцам пользоваться любыми цифровыми сервисами», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Юрий Горбатов.

Специалисты оператора планомерно развивают инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно решать любые вопросы в глобальной сети как дома, так и в поездках по всей стране. Например, только с начала 2024 г. в регионе инженеры «МегаФон» построили и модернизировали более 25 объектов связи. Покрытие и скорости мобильного интернета улучшили как в Кургане, так и в сельских населенных пунктах региона.