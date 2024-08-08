«МегаФон»: от Калуги до Нарьян-Мара – тюменцы увлеклись событийным туризмом

Жители Тюменской области в 2024 г. все чаще интересуются фестивалями за пределами региона. С начала весны 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это втрое больше, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к сайтам популярных фестивалей, запланированных на август и сентябрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. тюменцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на два месяца раньше, чем это было в 2024 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в 15 раз по сравнению с мартом 2024 г.

Самым привлекательным для тюменцев в последний месяц лета 2024 г. оказался фестиваль современной электронной музыки и искусства Signal. Мероприятие состоится 15-19 августа 2024 г. в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Данные аналитиков зафиксировали взрывной интерес тюменцев к этому событию – более чем в 30 раз по сравнению с 2023 г.

Вторым по популярности стал завершившийся в начале августа «Ветер Сибири». Он собирает ценителей рок-музыки на площадке аэродрома «Мочище» около Новосибирска и привлекает тем, что на двух сценах выступают как молодые исполнители, так и гранды этого направления. За год интерес жителей нашего региона к этому фестивалю вырос более чем в пять раз.

Замыкает топ-3 августовских событий, где стремятся побывать тюменцы, популярное мероприятие «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. В 2024 г. международный фестиваль отметил юбилей — он пройдет уже в десятый раз. Несмотря на то, что в рейтинге популярности он опустился на одну строку в сравнении с 2023 г., этим летом жители региона интересуются им в три раза чаще.

«Развитие сети 4G способствует популяризации событийного туризма. Сегодня скорость передачи данных, достигающая 100 Мбит/с, позволяет горожанам и сельским жителям пользоваться любыми цифровыми сервисами. Они помогают разнообразить отдых тюменцев не только в онлайн формате, но и выбрать для очного посещения самые интересные творческие площадки по всей стране, заранее приобрести билеты или подать заявку на участие», – отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Специалисты оператора планомерно развивают сеть, чтобы жители могли комфортно решать любые вопросы в глобальной сети как дома, так и в поездках по всей стране. В Тюменской области только с начала 2024 г. специалисты оператора построили и модернизировали более 65 объектов связи. Покрытие и скорости мобильного интернета улучшили как в областной столице, так и в других городах и районах региона.