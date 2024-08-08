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МТС «оцифровала» село Арги-Паги в предгорье Восточно-Сахалинских гор

МТС расширила LTE-сеть в селе Арги-Паги Тымовского района. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, а комфортный доступ к цифровым сервисам получили более 500 жителей малого населенного пункта Сахалинской области.

Новое телеком-оборудование МТС в Арги-Паги обеспечивает связью четвертого поколения жилые дома, школу, магазин и железнодорожную станцию Альба Дальневосточной железной дороги. Теперь жители и гости небольшого села смогут более комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Кроме того, через село проходит автомобильная дорога Южно-Сахалинск — Ноглики. Город Ноглики называют нефтегазовой столицей Сахалина - здесь расположены основные вахтовые городки нефтяников на острове. Высокоскоростной интернет позволит оставаться на связи автомобилистам, следующим через Арги-Паги на север Сахалина с деловыми целями.

Арги-Паги расположено в Тымской долине в предгорье Восточно-Сахалинских гор. Необычное название происходит от протекающих здесь рек Арги и Пага. На эвенкийском языке арги означает «лес», паг — «щека» или «медведь». В советское время село являлось центром Тымского леспромхоза. Сейчас в селе работают частные лесозаготовительные предприятия.

«Мы активно модернизируем сеть и устанавливаем новое телеком-оборудование, чтобы у сахалинцев и туристов был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке острова – и в популярных рекреациях, и в крупных населенных пунктах, и в небольших селах. Так, накануне МТС совместно с Минцифры и Правительством региона обеспечила высокоскоростной интернет на пляже «Садовники» и аэродроме «Пушистый». Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию туризма», —сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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