CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

В Челябинской области после проливных дождей вновь устойчиво заработали интернет и телефон от «Ростелекома»

Почти неделю в круглосуточном режиме специалисты компании «Ростелеком» трудились на месте затоплений оптических линий. Основной погодный гидроудар приняли на себя Коркино и Магнитогорск, поселок Роза, а также в села Еманжелинка, Кичигино, Красносельское и Первомайское. Специалисты провайдера откачивали воду из затопленных помещений, переключали питание на дизель-генераторы и оперативно прокладывали новые волоконно-оптические линии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проливные дожди в Челябинской области спровоцировали затопление первых этажей в жилых и нежилых помещениях. Непогода повлекла за собой отключение электроэнергии во многих районах южного Урала, что привело к частичному нарушению связи в регионе.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома»: «На места затоплений незамедлительно выехали наши ремонтно-восстановительные бригады. Связисты совместно с сотрудниками администраций и МЧС активно работали несколько дней. После осушений помещений специалисты компании сразу приступали к восстановлению оптических линий, иногда на это требовалось несколько дней. В результате было откачано одна тыс. кубометров воды. В течении 15 часов связь в Челябинской области была восстановлена полностью».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России выросла длительность и мощность DDoS-атак

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024