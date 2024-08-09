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Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно

С 9 августа 2024 г. и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Бесплатно можно: звонить на все номера по России; пользоваться мобильным интернетом; отправлять SMS.

Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг можно узнать у своего оператора.

О каких районах идет речь: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский.

Операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется.

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