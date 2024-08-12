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«Camon к знаниям»: смартфон с оплаченной связью и аксессуаром — готовимся к новому сезону с выгодой в билайне

билайн запустил акцию «Camon к знаниям». Выберите современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получите комплект, равный стоимости телефона.

С наступлением осени начинается не только новый учебный сезон, но и пора обновлений и выгодных покупок. После летних отпусков и каникул самое время ворваться в продуктивные будни с современным и мощным смартфоном или умными смарт-часами для ребенка. Сделать это выгодно можно в интернет-магазине и офисах продаж билайна. В рамках акции «Camon к знаниям» участвуют популярные модели смартфонов брендов TECNO, Infinix, Samsung, Xiaomi, realme, а также умные часы Philips и Elari и кнопочные телефоны F+.

Одной из самых примечательных новинок стал TECNO Camon 30, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Благодаря четкой камере, мощному процессору и длительному времени работы аккумулятора этот смартфон станет надежным помощником как для учебы, так для работы и развлечений.

Преимущества TECNO Camon 30:

• Ночной портрет. Камера смартфона TECNO Camon 30 оснащена 50-мегапиксельной матрицей и сверхширокой диафрагмой f/1.88, что позволяет делать снимки без вспышки даже при слабом освещении. Высокое разрешение матрицы повышает чувствительность во время ночных фотографий, делая их эффектными и яркими. Современная система оптической стабилизации компенсирует микродрожание рук, что позволяет получить чёткие снимки.

• Фронтальная камера. Имеет разрешение 50 мегапикселей и автофокус на глазах, позволяя создавать высококачественные селфи и видеоконтент.

• Helio G99 Ultimate — улучшенный процессор и значительный объём памяти позволяют пользоваться смартфоном в режиме многозадачности.

• Большой экран. TECNO Camon 30 оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и низким уровнем синего света. Впечатляющее качество изображения дополняется объёмным звуком благодаря технологии Dolby Atmos.

• Новый дизайн. TECNO Camon 30 отличается двумя акцентными элементами — плавной изогнутой линией, напоминающей форму винтажного фотоаппарата, и алюминиевым кольцом с рифлёной кромкой вокруг модуля камеры — отсылка к современным объективам. Индикатор записи, расположенный в левом верхнем углу, является новым функциональным элементом линейки Camon, напоминающим профессиональные камеры.

Как воспользоваться акцией:

Например, среди участников акции в интернет-магазине билайна вы выбрали TECNO Camon 30 — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый и современный телефон, но и беспроводные наушники Accesstyle Tornado Gaming Black и 7500 бонусных рублей на связь.

В офисах продаж, покупая TECNO Camon 30 в выгодном комплекте, вы также получаете 7500 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки, настройки и мерч билайна. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 15 000 рублей. Подробнее в правилах.

Предложение действует до 16 сентября 2024 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

ОГРН: 1027700166636

erid:2VSb5wud1BW

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