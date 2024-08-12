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МТС на треть ускорила интернет в заречной части Тюмени на левом берегу Туры

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи и передачи данных в заречной части Тюмени. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у гостей и горожан в среднем выросла на 30%.

Модернизация проведена более чем на 50 базовых станциях, расположенных на всей территории крупнейшего района Тюмени. Скорость мобильного интернета выросла на улицах Дружбы, Алебашевской, Щербакова, Тимофея Чаркова, Ветеранов Труда, Газовиков и других. Емкость сети также увеличилась на территории новых ЖК, образовательных школ, детских садов, городских поликлиник №1 и 8, озера Липовое, филиала библиотеки семейного чтения им. Пушкина.

Местные жители смогут на высоких скоростях пользоваться госуслугами, медицинскими и образовательными сервисами, совершать видеозвонки в HD-качестве, смотреть кино и слушать музыку онлайн даже в пиковые нагрузки на сеть.

«Сегодня заречная часть Тюмени активно развивается. Строятся базы отдыха, благоустраиваются новые микрорайоны. И мы видим, как здесь стремительно растет количество пользователей цифровых сервисов, интернет-трафик и нагрузка на сеть. В связи с этим улучшаем качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром, расширяем для жителей района доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Все это открывает новые цифровые возможности для тюменцев, повышает комфорт и качество жизни», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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