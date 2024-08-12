CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пингвины и тюлени в Приморском океанариуме получили обновленные скорости интернета МТС

МТС сообщает о модернизации сети в Приморском океанариуме на острове Русский. Рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил увеличить скорость передачи данных на территории научно-образовательного комплекса в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС покрывает внутреннюю территорию океанариума - всего около 37 тыс. кв. м. Благодаря рефармингу частот специалистам МТС удалось в короткие сроки и без установки дополнительного телеком-оборудования, расширить емкость сети и увеличить скорости интернета.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит посетителям океанариума комфортно пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС, делиться в мессенджерах и социальных сетях уникальными кадрами и видео из океанариума. Улучшенная LTE-сеть также поможет сотрудникам научно-образовательного комплекса внедрять и развивать цифровые решения на основе интернета вещей и экологического мониторинга.

«Ежегодно Приморский океанариум посещает более полумиллиона человек. Пик сезона традиционно приходится на летние месяцы, особенно июль и август. Потребление интернет-трафика в научно-образовательном комплексе также стабильно растет - каждый год мы фиксируем рост в среднем на 20%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт посетителей и сотрудников, мы провели рефарминг внутренней сети связи. Покрытие качественной связью ключевых объектов туристической и научной инфраструктуры региона — один из приоритетов нашей работы», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024