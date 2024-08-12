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В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет

Повседневная жизнь для жителей населенного пункта Мирный стала комфортнее. Специалисты «МегаФона» запустили здесь новое телеком-оборудование, благодаря которому абонентам теперь доступна стабильная голосовая связь, скоростной интернет четвертого поколения и звонки с помощью технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Средняя скорость мобильного интернета в поселении составляет 30 Мбит/с, что обеспечивает пользователям комфортную работу в сети – получение и отправку электронной почты, просмотр видео в высоком качестве, общение в соцсетях и мессенджерах, обращение к порталу госуслуг. Кроме скоростного интернета абонентам «МегаФона» доступны также звонки с помощью технологии VoLTE – она обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и возможность серфить в интернете во время разговора по телефону.

Поселок Мирный в Клетнянском районе был основан всего 30 лет назад специально для переселенцев из одноименного населенного пункта Гордеевского района Брянщины – он был признан непригодным для проживания из-за радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя четыре года Мирный принял группу эмигрантов из горного села Грузии. Несколько лет планомерного развития – и Мирный стал административным центром одного из крупнейших сельских поселений района и новой малой родиной для всех прибывших.

Для современных сельчан мобильная связь является основным каналом получения информации в интернете и дает безграничные возможности для удаленной работы и досуга. Например, аналитики «МегаФона» фиксируют в Брянской области рост трафика на популярные маркетплейсы и магазины одежды – с начала года показатель увеличился на 54%. Теперь онлайн-шопинг и другие цифровые сервисы доступны и жителям поселка Мирный.

«Мы продолжаем развивать сеть в нашем регионе. С начала года было построено и модернизировано более 180 объектов связи. Второе полугодие наши специалисты начали с отдаленного от областного центра поселка, находящегося, по сути, на границе с Республикой Беларусь. В населенном пункте проживают около 700 человек. Уверена, что наличие устойчивой связи и мобильного интернета сделает их жизнь более комфортной», — сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

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