Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежемесячный объем цифровых вызовов – за последние два года показатель поднялся на 210 тыс. часов. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

Если летом 2022 г. доля цифровых звонков в регионе составляла 22%, в настоящее время на них приходится 72% от всех голосовых соединений. По данным аналитиков, устройства с возможностью использования технологии VoLTE на сегодняшний день имеют 97% абонентов оператора в Югре.

По объему цифровых звонков в городах региона в первой тройке оказались жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Голосовой трафик, который проходит в VoLTE, за год увеличился в среднем на 43%. Также существенная динамика роста зафиксирована в Ханты-Мансийске, Югорске и Пыть-Яхе.

Среди поселков наиболее продвинутыми оказались жители Федоровского, Белого Яра, Излучинска, Пангод и Пойковского. Объем ежемесячных цифровых звонков в совокупности здесь составил более 9 мли минут.

«Сеть четвертого поколения развернута в сотнях населенных пунктов Югры, в вахтовых поселках и производственных площадках нефтяных и газовых месторождений. Это означает, что в любом месте, где есть 4G-покрытие, жители и гости региона получат улучшенное качество звука при звонках, экономию заряда аккумулятора смартфона и возможность параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в интернете. Для этого достаточно включить технологию VoLTE в настройках своего смартфона, если она не активировалась автоматически», – сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Популярность цифровых звонков растет и благодаря широкому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Для такого общения жители Югры используют более 1000 различных моделей. Наиболее востребованные в регионе — iPhone 11 и iPhone 13, Samsung Galaxy A51 и А32 и Xiaomi Redmi Note 10S.