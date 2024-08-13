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В дачных сообществах на берегу Варваровского водохранилища и поселке Нариман ускорили интернет

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах Волгоградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить скорость интернета к разгару сезона сбора урожая для дачников в поселке Нариман и дачных массивах, расположенных на берегу Варваровского водохранилища. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования скорость интернета в среднем выросла на 30%. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям поселка Нариман и дачникам из садовых товариществ на берегу Варваровского водохранилища с большим комфортом пользоваться интернет-ресурсами в садовых товариществах.

«Волгоградские дачники на своих участках проводят большое количество времени, особенно – в период сбора урожая. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы у местных жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Волгоградской области», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее к началу дачного сезона МТС прокачала связь в десяти садовых товариществах Волжского. Увеличение средней скорости интернета почувствовали дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубник», «Симиренко», «Абразивщик», «Заря» и жители региона, посещающие пляж на берегу Волгоградского водохранилища.

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