ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах

ИТ-школа «Ростелекома» объявляет о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Обучение проходит в дистанционном формате и рассчитано на 144 часа. Преподаватели курса — опытные специалисты «Ростелекома» и ИТ-инженеры с многолетним педагогическим стажем.

Обучение для всех граждан бесплатное, стоимость покрывается за счет государственного финансирования. По итогам программы выпускники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца ТГУ.

Программа рассчитана на граждан с высшим или средним специальным образованием, желающих освоить область данных и аналитики. Обучение доступно как для трудоустроенных, так и для безработных. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России» через «Госуслуги» и пройти анкетирование в ближайшем «Центре занятости».

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома»: «В эпоху цифровой трансформации данные становятся ключевым ресурсом экономики. Наша программа призвана сформировать новое поколение специалистов, владеющих навыками работы с данными, необходимыми для реализации национального проекта “Экономика данных”. До конца 2024 года мы планируем подготовить около тысячи новых специалистов, которые будут способствовать цифровой трансформации и стимулировать экономический рост страны».

Михаил Шепель, проректор ТГУ по дополнительному образованию: «С помощью сервиса “Роснавык” мы провели анализ рынка и выяснили, что в стране сейчас открыто более 13 тысяч вакансий для аналитиков. Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей, более опытные аналитики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Проект “Содействие занятости” ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах».