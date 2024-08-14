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«МегаФон» улучшил связь на хасанских пляжах

В пик туристического сезона «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в одной из главных точек туристического притяжения Приморья — Хасанском районе. Каждое лето бухты южного Приморья становятся местами отдыха для десятков тысяч жителей Дальнего Востока и других регионов страны. Теперь абоненты оператора, приезжая отдохнуть в популярные Зарубино, Андреевку или Славянку, могут пользоваться надежной сотовой связью и качественным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» усилили крупный транспортный узел в хасанском направлении. Специалисты построили волоконно-оптическую линию связи протяженностью 15 километров. Это позволило повысить надежность телеком-сети в ключевых местах отдыха в Андреевке, Зарубино, Витязе, Посьете, Краскино, Хасане. Благодаря расширению канала удалось увеличить пропускную способность сети — пользователи теперь могут передавать вдвое больше данных, а также комфортно звонить с помощью технологии VoLTE.

Вместе с тем в поселке Зарубино специалисты модернизировали базовую станцию до стандарта LTE. Теперь отдыхающие в бухте Троицы могут пользоваться мобильным интернетом как на пляже, так и во время морских прогулок по акватории. Абонентам доступны все привычные цифровые сервисы, они могут отправлять видео и фото в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах на средней скорости до 40 Мбит/с.

«Мы нацелены на расширение доступа к качественной и надежной мобильной связи особенно в популярных местах отдыха. С каждым годом Приморский край привлекает все больше туристов, а возможность позвонить или отправить сообщение уже является неотъемлемой частью комфортного отпуска. В этом году мы запустили связь 4G в Триозерье, увеличили зону LTE-покрытия в Славянке, расширили каналы передачи данных в Ливадии. Мы развиваем инфраструктуру для того, чтобы гости и жители региона оставались на связи и делились впечатлениями из живописных локаций Приморья», - отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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