МТС разогнала LTE в селе потомков старообрядцев

МТС провела модернизацию телеком-оборудования в селе Красный Чикой Забайкальского края. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в селе, где проживают потомки старообрядцев, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета вся территория села, в том числе краеведческий музей Красного Чикоя. Одна из экспозиций музея посвящена истории и культуре семейских – группе старообрядцев Забайкалья. Посетители могут познакомится с бытом и повседневной жизнью старожилов в воссозданном доме-усадьбе крестьянина семейского, а также сделать фото и поделиться с друзьями интересными фактами в социальных сетях. Например, рассказать об особой технологии заготовки строительного леса, благодаря которой дома семейских спустя три столетия хорошо сохранились.

Обновленное телеком-оборудование позволит туристам найти в сети дополнительную информацию о жизни старожилов Забайкалья, сохранившиеся записи песен и выступлений фольклорных коллективов Красного Чикоя, известных далеко за пределами края.

«Красночикойский район одна из популярных туристических локаций. Ежегодно сюда приезжают паломники, чтобы посетить место захоронения единственного забайкальского святого Варлаама Чикойского. Скоростной мобильный интернет поможет путешественниками и туристам выстроить удобный маршрут, заказать трансферт и приобрести билеты онлайн, а жителям Красного Чикоя воспользоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС запустила новое телеком-оборудование в селах Цаган-Ола и Бальзой, поселке Горный и модернизировала сеть LTE в городе Хилок.