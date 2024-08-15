Сеть LTE накрыла предивный поселок на берегу Енисея

МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в трех населенных пунктах Красноярского края — поселках Артюгино, Чулым и Предивинск. В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили порядка 3000 жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили доступом к цифровым сервисам жителей поселка Артюгино Богучанского района. Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает связью четвертого поколения среднюю общеобразовательную школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, сельский дом культуры и отделение Почты России. Теперь более 600 жителей Артюгино смогут смотреть фильмы онлайн, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Установлено дополнительное телеком оборудование МТС и в поселке Предивинск Большемуртинского района. Преимуществами LTE-сети цифровой экосистемы могут пользоваться порядка 1500 местных жителей. Этот населенный пункт на берегу Енисея назван в честь протекающей здесь речки Предивной. По преданиям, такое «дивное» название поселок и одноименная речка получили из-за окружающего эти места леса. Предивинск был построен для работников леспромхоза, в послевоенные годы здесь испытывали новую технику и передовые технологии, которые затем использовались по всей Сибири. Сегодня жители поселка заняты в учреждениях бюджетной сферы, в среднем и малом бизнесе, а также имеют личные подсобные хозяйства.

МТС модернизировала и установила LTE также в поселке Чулым Новоселовского района. Здесь проживает порядка 700 человек. После запуска телеком-оборудования стабильная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет покрыли жилые дома, магазины, школу, детский сад, пункт полиции, дом-интернат, сельский клуб и административные здания. Теперь местные школьники смогут готовиться к поступлению в университеты онлайн, педагоги использовать цифровые ресурсы и сервисы для подготовки занятий, а работники сельского клуба — организовывать онлайн-экскурсии, творческие встречи и видеотрансляции.

«Мы продолжаем развивать сеть в малых населенных пунктах Красноярского края и уверены, что доступ к современным цифровым сервисам должен быть у всех жителей второго по площади в России региона, независимо от того, где конкретно живут наши абоненты. Так, ранее мы присоединили к сети еще 26 малых населенных пунктов — связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках края, в каждом из которых проживает от 100 до 450 человек. Мы продолжим работать над качеством связи как в городах, так малых поселениях, чтобы жители региона могли иметь равный доступ к цифровым технологиям», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.