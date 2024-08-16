МТС улучшила качество связи для жителей столичного района Некрасовка

МТС расширила телекоммуникационную инфраструктуру района Некрасовка Юго-Восточного административного округа Москвы. С 2019 г., после запуска здесь линии метро, число базовых станций МТС в районе увеличилось на 57%, а количество домов с доступом к скоростному интернету по оптоволокну – в 2,2 раза. Проведенные работы улучшили качество связи для почти 119 тыс. жителей района.

Некрасовка – один из самых быстро растущих районов Москвы. За пять лет после открытия здесь одноименной станции метро МТС провела масштабные работы по расширению и модернизации сети мобильной связи – построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны для увеличения емкости сети.

На сегодня скоростной мобильный интернет от МТС в Некрасовке доступен во всех жилых районах, включая новостройки, в школах, торговых зонах, на спортивных объектах, станции метро и транспортном узле «Некрасовка», а также на проходящей через район скоростной автотрассе – Северо-Восточной хорде.

МТС также активно инвестировала в развитие фиксированной сети связи – с 2019 г. доступ к гигабитному домашнему интернету по волоконно-оптической технологии GPON получили еще 90 многоквартирных домов, в том числе жилые комплексы «Некрасовка», «Некрасовка-Парк», «Мой адрес в Некрасовке-2», «Мой адрес на Лавриненко». Всего в настоящий момент высокоскоростным домашним интернетом от МТС обеспечены 80% домохозяйств района.

«Мы последовательно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру в различных районах Москвы вместе со строительством жилищных, транспортных и социальных объектов. За прошедшие пять лет с улучшением транспортной ситуации в Некрасовке население района выросло в 1,6 раза. Мы в свою очередь выдерживали аналогичные темпы по приросту емкости мобильной и фиксированной сетей, что позволило обеспечить жителей района всеми возможностями современной связи на таком же уровне, как в центральных и других давно обжитых местах столицы», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.