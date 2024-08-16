Скорость мобильного интернета «МегаФона» в урочище Джилы-Су выросла в два раза

Туристам, посещающим термальные источники и водопады Кабардино-Балкарии, стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с от единственного работающего здесь оператора. Этого удалось достичь после улучшения инженерами «МегаФона» качества связи в природном заповеднике. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить гостей быстрым выходом в Сеть и стабильным сигналом, специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в урочище. В результате проведенных работ скорость загрузки в Джилы-Су выросла на 50%. Теперь за минуту можно выложить в социальные сети более 40 селфи на фоне кристально чистых озер и снежного Эльбруса.

Необходимость модернизации сети назрела после возросшего потребления интернета в курортном месте на 25%, относительно 2023 г. Больше всего туристов здесь, по-прежнему, из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Так, самые активные приезжают из Северной Осетии. За этот год гости из соседней республики прокачали около 1 ТБ мобильного трафика, что соответствует 500 часам видео в HD-качестве. На втором месте — абоненты из Дагестана. По данным аналитиков МегаФона, их в 2024 г. стало на 40% больше. Турпоток вырос и из Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Вместе туристы из этих двух регионов использовали 750 ГБ трафика.

«МегаФон — первый и единственный оператор, который предоставляет услуги сотовой связи в Джилы-Су. В регионе не осталось туристических мест, где обладатели зеленой сим-карты не могли бы связаться с экстренными службами, родственниками или коллегами – на поляне Чегет, в Долине Нарзанов, в районе озера Тамбукан и на высшей точке Эльбруса. Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть и при первой потребности модернизируем инфраструктуру», — сказал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

В 2024 г. оператор улучшил мобильную связь не только в самом урочище, но и на подъезде к нему со стороны Кавказских Минеральных Вод и Приэльбрусья.