Аналитика «МегаФона»: у россиян вырос интерес к недвижимости в Екатеринбурге

Жители России стали чаще присматриваться к строящейся недвижимости в столице Среднего Урала. С января по июль 2024 г. их активность выросла на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. К такому мнению пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений на 12 специализированных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Квартиры в новых домах Екатеринбурга наиболее интересны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, ХМАО и Новосибирской области. Например, тюменцы в этом году стали заходить на сайты свердловских застройщиков примерно в шесть раз чаще, а интерес жителей Югры к тематическим ресурсам увеличился в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Согласно аналитике «МегаФона», самым популярным месяцем для подбора новой недвижимости в 2024 г. стал май.

«Повышенный интерес к приобретению жилья в мае закономерен и связан с отменой программы массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 г. Свердловчане выбирали квартиры в течение последнего месяца весны и в июне выходили на сделку. В дальнейшем мы прогнозируем снижение активности на рынке, поскольку дополнительных условий для роста не создано», – отметил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Непосредственно жители Свердловской области отдают предпочтение местным девелоперам: на них приходится 75% суммарного дата-трафика тематических сайтов. В целом жители региона стали присматриваться к новому жилью на 70% чаще, чем в 2023 г.

«Екатеринбург – динамично развивающийся город, который часто выбирают для переезда из других крупных регионов России. Этому способствуют не только благоприятный экономический климат и насыщенная культурная жизнь, но и развитая инфраструктура. Для комфорта граждан мы обеспечиваем доступность всех мобильных сервисов на территории области и активно улучшаем сеть в строящихся районах. В частности, в этом году модернизация телеком-объектов уже прошла в Академическом районе Екатеринбурга и ЖК River Park. Благодаря проведенным работам максимальные скорости на этих территориях выросли до 70 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.