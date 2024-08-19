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МТС усилила мобильный интернет на новосибирском стадионе «Спартак»

МТС усовершенствовала покрытие LTE на стадионе Спартак – домашней арене футбольного клуба «Сибирь». В результате модернизации действующего и установки дополнительного телеком-оборудования емкость сети и скорость мобильного интернета здесь выросла в среднем почти на треть. Болельщики, спортсмены и любители ЗОЖ смогут с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускорение мобильного интернета и улучшение качества голосовой связи абоненты почувствовали как на футбольной арене, так и в помещениях «Спартака» – в залах для занятий баскетболом, волейболом, большим теннисом, фехтованием и другими видами спорта. Теперь болельщики могут легко вести стримы с матчей и соревнований, а спортсмены делиться яркими моментами выступлений в соцсетях.

«Стадион Спартак совсем недавно получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза. Он позволяет проводить матчи первого дивизиона. Это увеличит количество игр, а, значит, и болельщиков. Благодаря дополнительным диапазонам LTE выросла емкость сети, это значит, что одновременно пользоваться интернетом без потери скорости смогут больше любителей футбола», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Высокая скорость мобильного интернета будет востребована на стадионе не только в дни футбольных матчей. По периметру поля «Спартака» расположены легкоатлетические дорожки, а зимой стадион становится одним из самых популярных городских катков.

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