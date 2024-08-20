МТС разогнала интернет на термальных источниках Тюмени

МТС модернизировала сеть мобильной связи на трех термальных источниках Тюмени. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у отдыхающих в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи проведено на территории самого популярного в Тюмени термального курорта «ЛетоЛето», горячего источника «Волна» и базы отдыха «Верхний бор». Зона покрытия охватывает всю инфраструктуру источников – от номерного фонда и лаунж-зон до ресторанов. На территории курорта «ЛетоЛето» выросли скорости мобильного интернета в аквапарке, SPA-комплексе, конференц-залах, отеле и прилегающей территории, где проводят время отдыхающие. Это позволит посетителям с комфортом пользоваться услугами банкинга и такси, вести видеотрансляции, пользоваться приложениями для досуга, в прямом эфире делиться с друзьями впечатлениями с уикенда в социальных сетях. При этом связь будет стабильной даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни.

Тюменские термальные источники – одно из самых популярных мест отдыха горожан и туристов. На территории города и области находятся более 20 комплексов с геотермальной водой от +36 до 45 градусов с богатым минеральным составом, благоприятно воздействующим на организм отдыхающих.

«Ежегодно мы фиксируем рост туристов на термокурортах Тюмени. По данным BigData МТС, помимо тюменцев на источники приезжают отдыхать семьи из Екатеринбурга, Югры, Курганской, Омской областей, в среднем на два-три дня. Учитывая высокий спрос на цифровые сервисы, накануне высокого сезона мы «прокачали» сеть, чтобы отдыхающие почувствовали сибирское гостеприимство и цифровой комфорт», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.