билайн занял первое место в рейтинге качества связи в Московской области

По данным независимого исследования компании DMTEL*, билайн обеспечивает наиболее полное покрытие сетью LTE на автомобильных дорогах, связывающих столицу с областью, а также в выбранных в ходе исследования садовых товариществах. Это значит, что москвичи, отправляясь на отдых или удаленную работу в Московскую область, находятся на связи и могут пользоваться мобильным интернетом: от общения в мессенджерах до просмотра фильмов на популярных видеоплатформах.

Авторы исследования отмечают, что у билайн лучший результат по качеству голосовой связи при традиционном соединении через сеть оператора и при звонке с помощью приложения WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ).

Голосовые вызовы через технологию VoLTE предоставляются непрерывно практически на всем маршруте исследования. По итогам исследования у билайн лучшее качество речи и скорость соединения. Клиенты билайн, используя технологию VoLTE, в 90% случаев дозвонятся до другого абонента за 4,85 секунды, а при использовании WhatsApp соединение произойдет за 3,20 секунды.



По результатам драйв-тестов мобильный интернет доступен клиентам билайна практически на всем маршруте: продолжительность времени использования технологии LTE составила 98%. Средняя скорость скачивания контента во время движения по автодорогам составляет 48,76 Мбит/с, а максимальная может достигать 110 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, обмена видеосообщениями или фотографиями в мессенджерах и соцсетях. Для стабильной работы большинства сервисов необходимо всего 10-12 Мбит/с.

«В этом году мы завершили большой проект по развитию сети в Московской области, чтобы предоставлять нашим клиентам отличный сервис, — отметил Олег Бирюков, директор московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн). — Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным летним нагрузкам, чтобы наши клиенты не беспокоились о качестве связи, отправляясь за город. Благодаря развитию сети и перераспределению частотного ресурса из 3G в 4G в Московской области нам удалось значительно увеличить доступность 4G даже в удаленных населенных пунктах. Именно доступности сети мы уделяем особое внимание, так как клиентам важно оставаться на связи и иметь возможность пользоваться привычными сервисами. Кроме этого, мы обеспечиваем надежное покрытие на основных федеральных и региональных дорогах, связывающих столицу с областью».

* Исследование проводилось компанией DMTEL в Московской области в период с 19 июня по 10 июля 2024 г с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.