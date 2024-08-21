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«МегаФон» закрывает «белые пятна» в Братске

В городе Братск Иркутской области расширена территория с устойчивым 4G-покрытием и высокоскоростной передачей данных. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в одном из микрорайонов и закрыл «белое пятно» на телеком-карте города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жилые массивы в Братске расположены достаточно далеко друг от друга. Город представляет собой объединение небольших поселков, которые разделяют лесополосы и акватория реки Ангара. Особенности рельефа влияют на качество мобильной связи в населенном пункте и определяют конфигурацию телеком-сети.

Инженеры «МегаФона» смонтировали новую базовую станцию в районе улицы Гагарина. В зону LTE-покрытия также попали улицы Возрождения, Косаченко, Троицкая, Янтарная и другие близлежащие территории. Теперь пользователям, проживающим в этом районе, стала доступна передача данных с мобильных устройств на средней скорости 25 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы они могли загружать электронную почту, государственные цифровые сервисы или учебные платформы, а также использовать мобильный интернет для развлечений — игровых приложений, шопинга или просмотра фильмов и сериалов.

«Братск — крупный промышленный центр Приангарья, в котором проживает более 200 тыс. человек. Строительство новой базовой станции позволило усилить в городе сеть четвертого поколения и более чем в два раза нарастить скорость мобильного интернета. Это необходимо в условиях постоянно растущего интернет-трафика, а также для оптимальной загрузки оборудования в оживленной городской локации», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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