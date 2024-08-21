CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запускает бесплатный курс по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры. В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс проходит в телеграмм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 г. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца дети узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Организаторы также оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

«Популярность, возможность зарабатывать и найти новых друзей – вот что привлекает молодежь в мир блогинга. Достичь этих целей можно с помощью курса по контент-мейкингу на видеоплатформе NUUM в рамках проекта «Поколение М». Зная запрос аудитории, большое внимание на курсе мы посвятили теме продвижения, монетизации контента, создания воронки и расширения числа подписчиков. Мы уверены, что после прохождения курса результаты наших студентов не заставят себя долго ждать, и полученные знания ребята трансформируют в классный контент и станут яркими новыми креаторами», – сказала генеральный директор видеоплатформы NUUM Наталья Братчикова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России разрабатывается ПО для полетов БПЛА без оператора и в отсутствие связи

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра»

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024