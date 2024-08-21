МТС запустила цифровой гид по Ненецкому автономному округу

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Ненецкого автономного округа. Цифровой гид, разработанный сервисом путешествий МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на путеводитель будет приходить туристам, приезжающим в регион, в приветственном SMS-сообщении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой помощник расскажет гостям региона, территория которого почти полностью расположена за Полярным кругом, о многочисленных заповедниках и заказниках, в которых представлено обилие краснокнижной флоры и фауны, а также подскажет, какие природные достопримечательности стоит посетить. Гид расскажет о музеях, посвященных истории округа, быту ненецкого народа и природе тундры, а также поможет найти Центр Арктического туризма, где можно посетить экскурсию по этнографическому комплексу, погладить и покормить северных оленей. Туристы узнают об исчезнувшем городе Пустозерск, который считается первым русским городом за Полярным кругом, где в регионе найти трехметровый памятник Ленину, а также, где посмотреть на археологический памятник VI–X веков.

Помимо природных, культурных и исторических достопримечательностей, в путеводителе особое внимание уделяется гастрономическим особенностям региона. Местная кухня — одна из визитных карточек округа, без неё впечатления от поездки будут неполными. Онлайн-гид предложит путешественникам попробовать строганину, традиционный ненецкий суп Хунгэл и различные блюда из оленины и подскажет, в каких ресторанах отведать местные блюда.

Кроме того, цифровой помощник сориентирует, в каком отеле можно остановиться, как организовать свой досуг, куда отправиться с детьми.

«Мы видим, что россияне с каждым годом все больше интересуются северными направлениями. Ненецкий автономный округ – это уникальный регион, обладающий достаточно высоким туристическим потенциалом. Цифровой путеводитель поможет как обычным туристам, так и людям, приезжающим по работе, сориентироваться на месте, составить индивидуальную программу посещения достопримечательностей и получить яркие впечатления. А для того, чтобы пользователи могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и делиться впечатлениями, мы регулярно улучшаем качество связи в регионе», — сказал директор МТС в Архангельской области и НАО Григорий Бедрин.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях НАО, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.