Новые скорости мобильного интернета стали доступны на «Восточном выезде» из Уфы

Улучшенное покрытие сети теперь действует на одной из самых востребованных автодорог столицы Башкирии. «МегаФон» запустил дополнительное оборудование с поддержкой 4G на выезде к федеральной автомагистрали М-5 «Урал». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Восточный выезд» включает подземный тоннель, мост через реку Уфу и десятикилометровый участок трассы. Он соединяет географический центр города с территориями Зауфимья. При расширении инфраструктуры связи технические специалисты применили здесь средний и высокий диапазон частот. Они дают уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов.

«“Восточный выезд” действует первый год, но уже стал важным направлением в Уфе. Ежедневно он делает комфортнее дорогу на работу и домой для жителей пригородных поселков. Благодаря расширению покрытия уфимцы, гости города и проезжающие транзитом водители могут не только звонить родным и близким, но и активно пользоваться навигатором, слушать онлайн радио и подключать другие цифровые ресурсы на высоких скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Телеком-оборудование «МегаФона» также обеспечило связь 4G в садоводческих товариществах вблизи «Восточного выезда». На территории расположенной рядом деревни Дудкино их насчитывается более 30. Сейчас местные садоводы могут выходить в Сеть на скорости до 60 Мбит/c.