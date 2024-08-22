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«МегаФон» модернизировал сеть в прибрежных поселках в зоне судоходства на Верхней Волге

«МегаФон» модернизировал сеть в прибрежных поселках в зоне судоходства на Верхней Волге. В результате несколько десятков тысяч путешественников, проезжающих через Костромскую область на метеорах и круизных лайнерах, получили доступ к цифровым услугам, даже находясь на воде. Средняя скорость мобильного интернета в зоне покрытия достигла 30 Мбит⁄с.

По данным МегаФона, туристический поток на речных теплоходах по Волге этим летом увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а мобильный трафик российских путешественников вырос на 218 %. Наибольшей популярностью отдых на воде пользуется среди жителей Москвы (29%), Нижнего Новгорода (13%) и соседнего Ярославля (7%).

«Рост интереса к внутреннему туризму среди россиян — это дополнительный стимул для улучшения инфраструктуры на туристических направлениях. Так, этим летом был запущен маршрут для метеоров, пролегающий через Ярославскую, Костромскую, Ивановскую и Нижегородскую области. На пути его следования мы модернизировали сеть вдоль побережья, а также в акваториях Верхней Волги и Костромского залива. Всего с начала года «МегаФон» обновил и построил более 110 базовых станций в разных районах области», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромском регионе.

Специалисты оператора расширили диапазон сети LTE на существующих объектах связи недалеко от поселка Паточного завода и села Подольское Красносельского района области. После чего увеличилась скорость передачи данных и зона покрытия на территории прибрежных деревень Филино, Заречье, Борщино, Кузнецово, Астафьевское, а также в СНТ «Ромашка» и «Садовод». Теперь не только туристы могут делиться в сети фотографиями и видео достопримечательностей, но и жители малонаселенных населенных пунктов региона получили полноценный доступ к современным цифровым онлайн-сервисам.

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