CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Выручка группы МТС во II квартале 2024 года выросла на 18,5% 170,9 млрд рублей

МТС представила финансовые и операционные результаты за II квартал 2024 г.

Во II квартале 2024 г. консолидированная выручка группы увеличилась на 18,5% год к году до 170,9 млрд руб. на фоне роста доходов всех бизнес-направлений.

Рост OIBDA группы в отчетном периоде составил 5,0% до 65,4 млрд руб. на фоне роста доходов телекома, успешных результатов вертикали «финтех», роста выручки медиахолдинга и рекламного бизнеса. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений. Чистая прибыль группы во II квартале 2024 г. составила 7,2 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Древние технологии пробудились. Быстрый Wi-Fi 7 теперь можно за копейки внедрить в любой ПК без разборки и апгрейда

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS