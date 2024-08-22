Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк и компания «А-Мобайл» подписали договор на прием платежей. В разделе «Мобильная связь» клиенты Сбера могут найти оператора «А-Мобайл» и пополнить баланс прямо в приложении. В числе ключевых направлений сотрудничества – развитие и упрощение финансовых операций между Россией и Абхазией. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также было подписано соглашение между Сбербанком и «универсал Банком» по запуску сервисов и услуг, в том числе услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и др.

Партнерство упростит для жителей России и Абхазии не только платежи, но и переводы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут с легкостью перевести деньги на Кошелек «А-Мобайл» и на карту APRA «универсал Банк» в разделе «Переводы в другую страну». В процессе внедрения исходящие переводы с кошелька и карты APRA «универсал Банк» на карты Сбербанка, сервис будет запущен в ближайшее время.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Транзакционный банкинг»: «Работая в Абхазии, мы стремимся дать Южному Кавказу (Закавказью) доступ ко всему спектру услуг «Сбера». Сотрудничество «Сбера» и «А-Мобайл», при участии «универсал Банка», позволит сделать совершение платежей в адрес оператора сотовой связи «А-Мобайл», проводить оплату услуг ЖКХ, переводы из «Сбера» и множество других финансовых операций еще более доступными и удобными для пользователей «Сбербанк Онлайн» в России и Абхазии».