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«МегаФон» расширил покрытие 4G в Сусумане

Жители Сусумана в Магаданской области теперь могут передавать больше данных в LTE-сети «МегаФона» и пользоваться интернет-звонками по технологии VoLTE. Инженеры «МегаФона» расширили в городе телеком-инфраструктуру, что улучшило качество мобильного сигнала и обеспечило 100% покрытие связью четвертого поколения на территории города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В западной части города — районе Заречье — специалисты запустили базовую станцию, включив в зону LTE территорию всего населенного пункта. Высокоскоростной мобильный интернет 4G и устойчивая голосовая связь теперь доступны абонентам не только в центре Сусумана, но и на противоположном от него берегу реки Берелех.

Вместе с тем через город проходит федеральная автомагистраль «Колыма», которая соединяет Якутию и Магаданскую область. Воспользоваться качественной мобильной связью могут и автомобилисты. На севере расстояния между населенными пунктами могут составлять до нескольких сотен километров, поэтому для водителей важно в дороге иметь возможность подключиться к мобильной связи. Проезжая через Сусуман, они могут обновить цифровые карты, связаться с родными, а также воспользоваться мессенджерами или скачать музыку, чтобы слушать в пути.

«В Сусумане проживает более четырех тысяч человек, это третий по величине населенный пункт Магаданской области. Мы улучшили здесь качество мобильной связи, чтобы пользователи могли комфортно связываться по рабочим или личным вопросам, быстро передавать данные со смартфонов. После завершения модернизации городской телеком-сети, это можно сделать в любой удобной городской локации», - отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

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