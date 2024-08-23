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«МегаФон» расширил покрытие сети 4G в спальных районах Петропавловска

«МегаФон» увеличил территорию покрытия, надежность и скорости мобильного интернета в нескольких спальных районах столицы Камчатки, расширив существующую телеком-инфраструктуру. Проведённый апгрейд сети значительно улучшил качество связи для жителей и гостей города.

Запуск новой базовой станции позволил уверенно покрыть сигналом 4G улицы в микрорайоне Халактырка, где расположены частные и малоэтажные дома, офисы компаний, гостиница, а также одноименный аэропорт. После проведенных работ зона покрытия сетью LTE выросла более чем на 15%, а увеличенная емкость сети позволяет большему количеству жителей микрорайона одновременно выходить в интернет на высокой скорости в любое время, в том числе и в часы пиковых нагрузок.

Кроме того, значительно улучшилась связь на участке трассы Халактырского шоссе, ранее там было «белое пятно», проходили только голосовые вызовы от соседней, далеко стоящей базовой станции.

Новое покрытие и скорости мобильного интернета ощутили и жители трех жилых микрорайонов в районе улиц Звездная, Садовая и киноцентра «Лимонад». Здесь инженеры оператора провели работы по агрегации частот на существующем телеком-оборудовании, а за счет довеса дополнительного слоя LTE, работающего в низком частотном диапазоне, расширилось покрытие 4G для абонентов компании и улучшилось проникновение сигнала в здания. Для таких густонаселенных районов, с большой концентрацией торговых центров, офисных зданий и учебных заведений, модернизация сети связи делает онлайн-общение более комфортным — жители и гости могут звонить по видеосвязи, пользоваться банковскими цифровыми сервисами, электронными государственными услугами, а школьники без ограничений переписываться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и слушать музыку.

«Наши инженеры постоянно анализируют пользовательскую активность абонентов и разрабатывают план модернизации и расширения телеком-инфраструктуры на территории города и края, определяя места, где требуются улучшения для максимального количества пользователей. Запуск новых базовых станций и обновление существующей телеком-инфраструктуры уменьшает нагрузку на существующую сеть, увеличивает скорость мобильного интернета для наших абонентов, позволяя жителям и гостям Камчатки не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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