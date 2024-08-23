Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали

Автолюбители и пассажиры, проезжающие по эстакадам Западного скоростного диаметра, теперь всегда будут оставаться на связи и могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 170 Мбит⁄с. Специалисты «МегаФона» запустили новые телекоммуникационные объекты на юге Санкт-Петербурга, обеспечивающие стабильный мобильный сигнал в труднодоступном районе Морского канала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Западный скоростной диаметр (ЗСД) – уникальный проект и важная транспортно-логистическая артерия города, которая разгружает улицы с исторической застройкой, соединяет разные районы Санкт-Петербурга и обслуживает крупнейшие транспортные узлы – Большой Морской порт Санкт-Петербурга, аэропорт «Пулково», железнодорожные станции и различные грузовые терминалы. За прошлый год по скоростному диаметру проехало более 71 млн автомобилей, рассказали в ООО «Магистраль Северной столицы».

Для улучшения покрытия на Центральном участке ЗСД инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции, поддерживающие среднечастотный диапазон LTE и низкочастотный диапазон 2G. Использование таких комбинаций стандартов и частот позволяет увеличить емкость сети, оптимизировать распределение абонентов между станциями и обеспечить стабильный сигнал на протяжении всей трассы.

«Центральный участок ЗСД пролегает над акваторией Морского канала и имеет большие перепады высот. Поэтому перед нашими связистами стояла непростая задача обеспечить качественную связь на всех участках скоростного диаметра. Значительно улучшить качество связи удалось в районе Морских ворот. Для этого мы выбрали оптимальные локации для оборудования и задействовали специальные «дальнобойные» частоты, что позволило запустить доминирующий сектор, который не потеряется при движении. Это, особенно, важно при движении по трассе, ведь стабильный сигнал и скоростной мобильный интернет позволяют водителям и пассажирам оперативно загружать данные с навигационных карт, определять свое местоположение, а в случае нештатных ситуаций вызвать экстренные службы», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

По данным аналитиков «МегаФона», городской трассой пользуются жители более 20 регионов страны, большинство из Москвы и Нижнего Новгорода. Работы по улучшению качества сети на ЗСД будут продолжены, в этом году запланирован запуск новых базовых станций в Приморском районе Санкт-Петербурга.