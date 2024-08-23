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«Ростелеком» и МВТ внедряют «Цифровой улей» на юге России

Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и компания МВТ, производитель системы комплексного мониторинга «Апипульс», запустили первый совместный проект по цифровизации пчеловодства в Краснодарском крае. Решение разработано для пчеловодных хозяйств. Оно оптимизирует работу пчеловодов, позволяет контролировать урожайность меда, сокращает потери пчелиных семей, а также помогает снизить затраты на обслуживание пасек. В рамках пилотного проекта партнеры оцифровали пасеку из 50 ульев фермерского хозяйства в Отрадненском районе.

«Апипульс» — это комплексное решение, которое состоит из различных устройств для контроля состояния пчелиных семей, встраиваемых в ульи, в том числе датчиков контроля внешней среды и пасечных весов. Блок управления оснащен SIM-картами для обеспечения работы сервиса «М2М-контроль», датчики комплекса работают на базе устойчивой связи «Ростелекома». Вся информация, поступающая с устройств, хранится в облачном пространстве. Сервер находится на территории России, он защищен от взломов и кражи данных.

Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге, сказал: «Внедрение современных технологий позволяет предпринимателям налаживать и автоматизировать процессы работы, сокращать потери и увеличивать доходы. Сфера пчеловодства — не исключение. Мы с партнерами обратили внимание на эту отрасль и смогли создать для нее полезное решение, используя только российское “железо”. “Апипульс” поможет пчеловодам оперативно получать данные о состоянии ульев без выезда на место и вовремя реагировать на возможные изменения».

Максим Буланов, генеральный директор МВТ, отметил: «В разработке отечественной цифровой пасеки участвовали не только профессионалы, имеющие большой опыт в проектировании и производстве электроники, но и сами пчеловоды. В результате такого взаимодействия мы создали высокотехнологичную систему, которая будет востребована пчеловодами всех уровней. Сотрудничество с “Ростелекомом”, надежным поставщиком связи, позволит использовать систему “Апипульс” в любых регионах страны и послужит основой для сохранения и преумножения пчел в России, что несомненно повлияет на АПК в целом».

Система «Апипульс» будет полезна пчеловодам не только в активный летний сезон: с ее помощью можно контролировать зимовку пчел, предупреждать ранний расплод, возможную потерю пчелиной матки и др.

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