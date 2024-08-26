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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в селах Ингушетии

Новые скорости получили более 6,5 тыс. жителей Малгобекского и Джейрахского районов республики. Модернизация существующего телеком-оборудования и строительство новых объектов позволили увеличить скорость интернета на 10 % и теперь она достигает 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения коснулись сел Зязиков-Юрт, Аки-Юрт и Ольгети. В последнем проживает меньше 400 человек. Несмотря на это, расходование дата-трафика здесь увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г. В среднем за месяц жители этих населенных пунктов используют свыше 2 ТБ интернет-данных. Самые популярные сервисы здесь — это социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов местных абонентов, то можно выпустить 123 млн экземпляров романа-эпопеи «Война и мир».

«К концу лета потребление мобильного интернета во всей республике выросло почти в три раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия в "качающих" населенных пунктах. Модернизация телеком-оборудования в этом году прошла и в селах Экажево, Али-Юрт, Галашки, а также в крупных городах региона — Магасе, Назрани, Карабулаке и Малгобеке», — сказал директор «МегаФона» в Ингушетии Залимхан Акиев.

Также абоненты в горных районах в полтора раза чаще стали пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука, что особенно актуально в местах, удаленных от городов.

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