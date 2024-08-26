CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС оцифровала старейшее национальное село Нори на Ямале

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети LTE в селе Нори в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Доступ к мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 300 местных жителей, большинство из которых представители коренных малочисленных народов Севера: ненцы и коми-зыряне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE доступна на всей территории села, где располагаются жилые дома, а также начальная школа, детский сад, ФАП, почта и Дом культуры. Теперь местные жители могут пользоваться сайтом госуслуг, медицинскими и банковскими приложениями, на телефон загружать образовательные платформы, через интернет совершать видеозвонки друзьям и родственникам.

Нори – самое маленькое по численности населения труднодоступное село в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце XIX века являлось местом торговли рыбопромышленников, которые обеспечивали всем необходимым население этого региона. Село располагается недалеко от места впадения реки Надым в Обскую губу, к нему добраться можно только с января по апрель по зимнику – единственному автомобильному сообщению. Основным занятием трудоспособного населения является оленеводство, охота, рыболовство, пошив меховой одежды.

«Мы продолжаем работу по улучшению качества связи в небольших и труднодоступных поселениях Крайнего Севера по программе устранения цифрового неравенства, поскольку связь – это прежде всего безопасность и оперативное решение жизненно важных вопросов. Например, чтобы вызвать врача, связаться со службой спасения, позвонить ребенку или близким, которые живут на большой земле. Важно, чтобы с появлением интернета селяне могли чувствовать себя комфортно, несмотря на удаленность локации. Тем самым мы предоставляем ямальцам, малочисленным народам Севера пропуск в мир современных цифровых технологий», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Россия начала использовать в зоне СВО портативный анти-БПЛА комплекс «Чистюля»

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России дипфейк признан объектом авторского права

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS