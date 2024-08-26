«Ростелеком» подвел итоги работы контакт-центра викторины «Достижения Югры»

Больше 58 тыс. звонков поступило на горячую линию, организованную «Ростелекомом» для сопровождения цифровой информационно-просветительской викторины «Достижения Югры». Она была приурочена к Году народного сплочения, объявленному в регионе. Югорчане могли бесплатно получить консультацию по всем условиям проведения викторины. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Горячая линия на базе контакт-центра «Ростелекома» работала для югорчан с 25 января по 30 июня 2024 г. Круглосуточно на вопросы отвечали 30 операторов компании. Пиковые нагрузки пришлись на 15–17 марта 2024 г. – дни активации уникальных номеров участников викторины. В этот период специалисты кол-центра принимали до 11 тыс. звонков ежедневно.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «"Ростелеком" на постоянной основе организовывает кол-центры по многим направлениям, включая проведение «Прямой линий» с Президентом России, горячую телефонную линию для ЦИК в дни выборов различного уровня и для прочих значимых мероприятий федерального и регионального масштаба. При этом все данные о переговорах всегда надежно защищены с помощью специального программного обеспечения "Ростелекома". Использование аутсорсингового кол-центра позволяет заказчикам любого уровня более гибко реагировать на возрастающую нагрузку, выводя в часы пик необходимое количество операторов, а значит выполнять поставленные клиентом цели качественно и в срок».

Самым популярным вопросом у югорчан был о том, где и как забрать ценный подарок. Также звонили те, кто терял SMS с уникальным номером для получения презента. Сведения можно было запросить повторно, оставив заявку оператору.

Анна Жижина, директор экспертно-координационного центра правительства Югры «Открытый регион»: «При поддержке сотрудников "Ростелекома" работа контакт-центра прошла без сбоев. Взаимодействие всех служб позволило провести масштабное мероприятие эффективно, вовлечь сотни тысяч югорчан со всего региона и своевременно ответить на многочисленные вопросы участников. Сегодня практически все победители викторины получили свои подарки. Завершаются процессы вручения ключей от нескольких квартир. Благодарю "Ростелеком" за сотрудничество!»