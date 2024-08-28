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МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE

МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской области эта технология стала доступной во всех регионах присутствия МТС.

VoLTE – современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи, чем в сетях 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника, а также пользоваться мобильным интернетом во время разговора по телефону.

На сегодня доля трафика VoLTE в совокупном объеме голосового трафика МТС в России превышает 38%, а общая длительность разговоров в сети LTE к концу этого полугодия выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В топ-3 по приросту трафика VoLTE в конце июня вошли Поволжский (+22,2%), Южный (+12,7%) и Уральский (+9,8%) федеральные округа. Рост трафика VoLTE обусловлен модернизацией сети и дальнейшим проникновением современных 4G устройств.

Московский регион ввиду высокого проникновения LTE устройств лидирует среди всех регионов по доле трафика VoLTE, где на этот показатель приходится половина от общего объема звонков. Следом идут Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где доля звонков по VoLTE составляла в конце полугодия от 45,2% до 43%.

Для работы сервиса VoLTE в сети LTE нужно подключить опцию «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» и в настройках телефона. Дополнительно ничего оплачивать не нужно – звонки стоят столько же, сколько обычные вызовы, а разговор возможен с абонентами любых операторов.

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