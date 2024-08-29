«Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи на севере Красноярского края

«Ростелеком» начал прокладывать волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на севере Красноярского края: от деревни Анциферово до поселка Новоназимово Енисейского района. Жители этих территорий впервые получат доступ к широкополосному интернету. Работы планируется завершить в декабре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Следующим этапом станет строительство ВОЛС до деревни Никулино. Так, за несколько лет компания планирует развернуть масштабную цифровую инфраструктуру. Общая протяженность кабельной сети составит более 300 км. Современными услугами связи будут обеспечены почти 3000 человек в девяти населенных пунктах, расположенных вдоль течения реки Енисей.

«Работать придется в тяжелых климатических и рельефных условиях. Оптический кабель пойдет там, где, возможно, еще не ступала нога человека, пересекая тайгу и болотистую местность. И именно это делает проект особенно значимым. Строительство сети даст толчок для перспективного развития севера Красноярского края и его арктической зоны», — сказал технический директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Валерий Клейкин.

Проект реализуется в рамках контракта, заключенного между министерством цифрового развития Красноярского края и «Ростелекомом». Финансирование будет осуществляться из бюджетов федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика России» и краевой государственной программы «Развитие информационного общества».

«Идея реализовать проект по строительству оптики на севере края родилась после сообщения жителя села Ярцево в социальных сетях осенью прошлого года. Мы с коллегами проработали этот вопрос, продумали проект, механизм финансирования с участием федерального и регионального бюджетов, и уже в этом году приступили к его реализации», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.