В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета

Жители села Великорусское и поселка Индейка в Калачинском районе Омской области впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «МегаФона». Оператор установил в этих населенных пунктах телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость передачи данных до 115 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей. Теперь около 1300 сельчан смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В населенных пунктах есть школы и дома культуры, благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом и просто «сидеть в интернете». Также абоненты «МегаФона» могут получить дистанционную консультацию врачей или вызвать их на дом при необходимости.

«Развитие мобильной сети в Омской области — непрерывный процесс, так как цифровые потребности пользователей продолжают расти и даже в небольших населенных пунктах уже сложно без быстрого мобильного интернета и качественных звонков. Великорусское и Индейка, в которых проживают около 1300 человек, долгое время оставались «белыми» пятнами на цифровой карте региона, которые мы успешно закрыли. Скорость передачи данных до 115 Мбит/с открыла для сельчан безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы», — сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Построенные телеком-объекты позволят жителям всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости — с экстренными службами. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Приоритетное направление моей работы – это развитие инфраструктуры связи. Качественная мобильная связь и интернет должны быть доступны как для городских, так и сельских территорий. Благодарю коллег за работу!», — отметил Денис Цуканов, заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области.