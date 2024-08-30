«МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова

Для жителей спальных районов Завеличья в Пскове «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в смартфонах на 20%. Благодаря модернизации существующих и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях с многоэтажной застройкой удалось значительно повысить ёмкость сети и увеличить скорость передачи данных

Запуск новой базовой станции позволил уверенно покрыть сигналом 4G улицы в Рижском микрорайоне, где расположены многоэтажные дома, продуктовые магазины, аптеки, детские сады, почтовые и банковские отделения. После проведенных работ зона покрытия сетью LTE выросла более чем на 15%, а увеличенная емкость сети позволяет большему количеству жителей микрорайона одновременно выходить в интернет на высокой скорости в любое время, в том числе и в часы пиковых нагрузок.

Новые скорости мобильного интернета ощутили и жители трех жилых микрорайонов в районе улиц Коммунальной, Западной, Юбилейной и Восточного проезда. Здесь инженеры оператора провели работы на существующем телеком-оборудовании, а за счет дополнительного слоя LTE, работающего в высоком частотном диапазоне, увеличились емкость сети и скорость 4G для абонентов компании.

«Спальные районы Завеличья — это места высокой концентрации абонентов, где потребление мобильного интернета и голосовой связи стабильно высокое. Построенные новые объекты инфраструктуры позволили оптимально перераспределить трафик между базовыми станциями и уменьшить нагрузку на сеть в локациях с высокоэтажной жилой застройкой. Для таких густонаселенных микрорайонов с большим количеством торговых центров, досуговых и учебных заведений, модернизация сети связи делает онлайн-общение более комфортным — жители могут звонить по видеосвязи, пользоваться банковскими цифровыми сервисами, электронными государственными услугами, а школьники без ограничений общаться в соцсетях, смотреть кино и слушать музыку. В общей сложности цифровые улучшения затронули около 90 тыс. человек», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Пскове подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. Только за июль 2024 г. пользователи компании скачали более 740 ТБ данных — это на 52% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 200 тысяч жителей в городе в течение 5 часов непрерывно слушал музыкальные треки популярных исполнителей.