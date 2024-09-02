«МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в крупнейших населенных пунктах городского округа Выкса Нижегородской области: в селах Верхняя Верея, Нижняя Верея, Борковка и в рабочем поселке Ближне-Песочное. Всего там проживают около шести тысяч человек, которые уже ощутили улучшение всех параметров связи. Работы по модернизации сети прошли также и в самой Выксе, где проживают 45 тыс. жителей.

Запуск новых телеком-объектов увеличил среднюю скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Теперь абоненты могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, пересылать видео и фото. Это актуально как для местных жителей, так и для многочисленных путешественников, которые интересуются промышленным туризмом и современным стрит-артом.

Градообразующее предприятие округа – Выксунский металлургический завод, входящий в состав Объединенной металлургической компании. Здесь выпускают цельнокатаные колеса для скоростных поездов и гигантские трубы для газопроводов. Не обходят вниманием туристы и дворец «железных королей» России братьев Баташевых – основателей Выксы и многочисленные арт-объекты, делающие город по настоящему современным и уникальным.

В августе в центре Выксы инженеры оператора модернизировали существующее телеком-оборудование. Специалисты задействовали среднечастотный диапазон спектра сети, который обеспечивает надежное покрытие, особенно в городских условиях. В этой локации расположены торговый центр, автостанция, спортивный комплекс, центральная районная больница, поэтому интернет-трафик превышает средний по городу.

К началу нового учебного года в Выксе скорость передачи данных стала выше на 10%, увеличилась и емкость сети – это означает, что даже в период пиковых нагрузок на сеть абоненты могут звонить и выходить в интернет с мобильных устройств.

«Буквально на днях Выкса победила во Всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений и получит финансирование на благоустройство центра города. Он станет еще комфортнее для жителей и интереснее для туристов. Нам получилось сработать на опережение и обеспечить значимое улучшение связи во всем городском округе. В начале лета мы прокачали существующие базовые станции в центре Выксы. Сейчас эти работы продолжаются. Не обошли своим вниманием и прилегающие к городу населенные пункты. В общей сложности мы построили и модернизировали уже около 15 телеком-объектов», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

В целом в Нижегородской области с начала года было построено и модернизировано около 170 телеком‑объектов. Из них более 60 в Нижнем Новгороде, 30 в крупнейших промышленных центрах региона: Дзержинске, Выксе, Кстове, Арзамасе, Балахне, Сарове, Борском городском округе, еще около 80 – в населённых пунктах отдалённых районов области. Также специалисты «МегаФона» в этом году подключили к мобильному интернету более 200 километров трассы М‑12.