Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»

Принят Закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России.

Закреплены полномочия органов госвласти. Прописаны критерии, которым должны соответствовать самозанятые, ИП и юрлица, чтобы получить статус субъекта креативных индустрий. Определены виды креативных индустрий. Создадут единый реестр субъектов.

Инфраструктуру креативных индустрий составят: центры, созданные в регионах; креативные кластеры; информационные системы для обеспечения деятельности субъектов креативных индустрий; имущество, которое может быть отнесено к инфраструктуре поддержки креативных индустрий.

Господдержка заключается в оказании финансовой, имущественной, образовательной, информационной и иной помощи.

Сведения об использовании инфраструктуры креативных индустрий при осуществлении внешнеэкономической деятельности отнесены к контрсанкционной информации.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №322-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закон предусматривает: создание ГИС профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; введение института наставничества в указанной сфере; формирование реестра наставников; запрет на участие иноагентов в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; использование ЕИС в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Наставников назначает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей.

В новую ГИС вносятся сведения о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, и их родителях или иных законных представителях.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Иностранцы смогут заключить договор только при очном посещении офиса оператора связи. Они должны будут пройти идентификацию по биометрии. Оформить можно будет не более 10 абонентских номеров на одно лицо.

Россияне смогут владеть не более чем 20 абонентскими номерами. На Госуслугах можно будет узнать, какое именно количество номеров оформлено, и при необходимости приостановить обслуживание.

Владельцы мессенджеров должны будут предоставлять по требованию Роскомнадзора сведения о пользователях сервиса обмена мгновенными сообщениями, а также не допускать получения пользователями мессенджеров анонимных сообщений и звонков.

Владельцы блогов и каналов, у которых более 10 тыс. подписчиков, должны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Для не зарегистрированных в перечне Роскомнадзора блогеров установят ограничения на размещение рекламы российскими рекламодателями, на репост другими каналами их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу с 1 ноября 2024 г., с 1 января 2025 г., с 1 апреля 2025 г. и с 1 января 2026 г.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»

До конца 2026 г. продлено действие права попавших под санкции банков проводить реорганизацию в форме выделения из своего состава новых юрлиц, за исключением кредитной организации. Реорганизация не будет основанием: для расторжения договоров (соглашений) о предоставлении банку субсидий в рамках государственных и муниципальных программ; для отказа ему в доступе к участию в указанных программах, а также для приостановления и (или) предоставления иных льгот в рамках этих программ; для отзыва независимых гарантий и поручительств, предоставленных банку участниками национальной гарантийной системы поддержки МСП и институтами развития, а также для прекращения действия таких гарантий и поручительств, отказа в их получении (исполнении); для отказа в заключении с кредитной организацией соглашения о предоставлении субсидий и отклонения заявки на участие в отборе на получение таких субсидий.

Уточнены случаи проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ и лиц, привлекающих инвестиции с их использованием.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».

Внесены изменения в законодательство о персональных данных (ПД).

Для обеспечения безопасности ПД можно будет использовать средства защиты информации с функцией уничтожения данных.

Определены особенности обработки обезличенных ПД при формировании составов данных и предоставления доступа к ним. Урегулирована передача обезличенных ПД в ГИС Минцифры.

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №225-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Поправками к КоАП уточняется, что понимается под пропагандой наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров, растений, их содержащих.

Вводится ответственность за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию об этих веществах, с нарушением требований о маркировке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Решено уточнить нормы о пропаганде незаконных оборота и потребления наркотиков, психотропов, прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений. Меняется порядок применения запрета на такую пропаганду. Например, он не будет действовать в отношении: произведений литературы и искусства, содержащих в том числе данные о способах и методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, приобретения наркотиков, которые составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла; специализированных медицинских и фармацевтических изданий, рассчитанных на соответствующих специалистов.

При этом нахождение в обороте указанных произведений литературы и искусства, за исключением обнародованных до 1 августа 1990 г., должно будет сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья незаконного потребления наркотиков; о законодательном запрете незаконного оборота; об установленной ответственности.

Уточняются нормы о запрете на распространение в СМИ и Интернете информации о наркотиках.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Урегулированы вопросы применения экспериментального правового режима (ЭПР) в целях совершения сделок с цифровой валютой.

Решение об установлении ЭПР будет принимать ЦБ РФ по согласованию с Минфином, ФСБ и Росфинмониторингом.

В период действия ЭПР могут изменяться или не применяться отдельные положения законодательства, касающиеся: совершения операций с цифровыми валютами, в том числе при расчетах по внешнеторговым договорам (контрактам); использования понятий «валютные ценности» и «валютные операции», «электронная платформа»;

требований к организаторам торгов цифровыми валютами, к деятельности оператора электронной платформы; порядка допуска цифровых валют к организованным торгам в качестве товара.

ЦБ в срок не позднее 10 дней будет информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности инициатора ЭПР на финансовом рынке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закон регулирует порядок и условия создания (распределения) цифровой валюты (криптовалюты).

Законодательно закреплены понятия майнинга и майнинг-пула, требования к ним. Установлены требования к оператору майнинговой инфраструктуры. Определен порядок обращения в России цифровой валюты.

В России запретили рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.

Установлены полномочия Правительства и Банка России.

Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции осуществляются в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, связаны с иным уголовно наказуемым деянием.

Регламентированы особенности ограничения потребления электроэнергии в случае запрета Правительством майнинга в отдельных регионах или на отдельных территориях.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. С 1 ноября 2024 г. создадут реестр лиц, осуществляющих майнинг, и реестр операторов майнинговой инфраструктуры. С этого же момента вступят в силу изменения в Закон об электроэнергетике и запрет совмещать майнинг с передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением, производством или куплей-продажей электроэнергии.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Для граждан штраф составляет от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб., для организаций – от 800 тыс. до 1 млн руб. Также предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления материалов.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. №216-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

По решению Президента можно будет ограничивать доступ к информации.

Запрещено распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Сайты с ней будут блокировать. Владельцы соцсетей обязаны проводить мониторинг такого контента.

Запрещена передача информации из государственных в иные информсистемы, не соответствующие требованиям о защите информации.

Операторов обязали устанавливать в своей сети связи технические средства контроля, обеспечивать пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам, предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в Интернете.

По требованию Генпрокурора или его заместителей Роскомнадзор будет управлять сетью связи общего пользования в случае обнаружения в Интернете массового или неоднократного распространения информации с нарушением закона.

Обновлены правила лицензирования деятельности в области оказания услуг связи. Они вступят в силу с 1 декабря 2024 г.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Указ Президента Российской Федерации от 22 августа 2024 г. №725 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» и в перечень, утвержденный этим Указом»

Президент РФ расширил список компаний, которые самостоятельно определяют состав и объем раскрываемой информации. В него включены ПАО «Транснефть» и его дочерние компании, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и др.

К сведениям, которые допускается не раскрывать, дополнительно отнесена информация, подлежащая раскрытию или предоставлению в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

Компании могут не раскрывать информацию из-за санкционных рисков. При этом они должны уведомить ЦБ РФ или ФАС о скрытых данных.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2024 г. №1151 «Об образовании регионального сегмента единой биометрической системы в г. Москве»

В Москве решено образовать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС). Также определены случаи: использования сегмента; предоставления векторов ЕБС; использования ЕБС с применением биометрических персональных данных, размещенных через региональное мобильное приложение системы.

Такие случаи будут действовать до 1 января 2027 г. Например, можно будет оплатить проезд в общественном транспорте, парковку, каршеринг и кикшеринг, посещение музеев, театров и спортивных объектов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2024 г. №1144 «Об утверждении Правил включения сведений о провайдере хостинга в перечень провайдеров хостинга, предоставляющих вычислительные мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», операторам государственных информационных систем, муниципальных информационных систем, информационных систем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также исключения таких сведений из него»

С 1 сентября 2024 г. при эксплуатации государственных и муниципальных информсистем их операторы обязаны использовать вычислительные мощности провайдера хостинга, сведения о котором включены в специальный перечень. Это также касается информсистем унитарных предприятий и учреждений. Речь идет о вычислительных мощностях, предоставляемых для размещения данных в информсистеме, постоянно подключенной к Интернету.

Кабмин установил порядок включения сведений о провайдере хостинга в указанный перечень. Для этого провайдер должен направить в Минцифры ряд документов. Их можно подать в том числе через Госуслуги. Срок рассмотрения – 15 рабочих дней.

Провайдеры обязаны ежегодно, с 1 по 30 ноября, подтверждать свое соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. №1127 «Об утверждении Правил взаимодействия автоматизированной информационной системы страхования и единой автоматизированной информационной системы технического осмотра»

АИС страхования и ЕАИС техосмотра взаимодействуют через СМЭВ на основе принципов полноты и достоверности информации, а также конфиденциальности данных, доступ к которым ограничен законодательством. Информация об оформленной диагностической карте предоставляется оператору системы страхования из системы техосмотра в электронном виде на основании запроса от системы страхования.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2024 г. №1055 «Об утверждении Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме»

Разработаны единые правила взаимодействия провайдеров и УК при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

Приведены типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий УК и провайдеров, если в ходе работ был причинен ущерб общему имуществу в многоквартирном доме.

УК не должны обуславливать доступ провайдеров связи к общему имуществу в многоквартирном доме, монтаж, эксплуатацию и демонтаж сетей связи приобретением или поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Ранее была отменена плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Подключить дом к Интернету можно по договору с одним из собственников или нанимателем без проведения общего собрания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2024 г. №1155 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы правила функционирования ЕИС электронных путевок.

С 31 августа 2024 г. уточняются сроки передачи в ЕИС сведений о горящих путевках.

С 1 ноября 2024 г. сокращается объем сведений, указываемых в ЕИС о договоре и о заказчике турпродукта в случаях, когда турист не является заказчиком. При этом в состав информации о программе пребывания включаются сведения об условиях питания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2024 г. №1149 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №1729»

Скорректированы правила аккредитации российских IT-компаний.

В частности, могут получить госаккредитацию стартапы с минимальным показателем выручки, включенные в реестр малых технологических компаний, созданные менее 3 лет назад, без учета критерия по доле выручки от деятельности в области IT более 30% от общей выручки.

Уточнен порядок подачи заявлений на госаккредитацию.

Решено освободить от планового подтверждения соответствия установленным условиям и критериям организации, созданные в год его проведения, а также подавшие заявление о предоставлении госаккредитации после 25 апреля.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. №2186-р

В 2024 г. Минцифры решено выделить из резервного фонда Правительства 2,5 млрд руб. для субсидирования льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских информационных технологий. Планируется реализовать не менее 169 проектов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2024 г. №1062 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2022 г. №1849»

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных грузовиков на М-11 решено распространить на М-12 и ЦКАД.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2024 г. №1043 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234»

За реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» вместо Минэкономразвития будет отвечать Минцифры.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2024 г. №1047 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство скорректировало: порядок ведения реестра требований, применяемых при проведении экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий, при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и сносе объектов капстроительства; правила создания, развития, эксплуатации и ведения ЕГИС обеспечения градостроительной деятельности «Cтройкомплекс.РФ».

В связи с внесением изменений в ГрК РФ уточнено наименование реестра требований. К последним также отнесены требования, подлежащие применению при выполнении инженерных изысканий. Кроме того, предусматривается проведение инвестиционно-строительной экспертизы в целях выявления и устранения противоречий между требованиями, включенными в реестр, и проектами документов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 августа 2024 г. №682 «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных, утвержденный приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. №1187»

Определен еще один индикатор риска нарушения обязательных требований для госконтроля за обработкой персональных данных.

Это выявление в течение календарного года двух и более фактов несоответствия установленным правилам информации, связанной с применением рекомендательных технологий, при предоставлении указанной информации владельцем сайта и (или) страницы сайта или при проведении контролирующим органом оценки соответствия применения рекомендательных технологий в рамках предоставленного доступа к программно-техническим средствам.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2024 г. «Правительство упростило правила аккредитации ИТ-компаний»

Для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности. До 1 июля 2025 г. ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только через Госуслуги. Проверка по уровню зарплаты будет проводиться в отношении 2 кварталов вместо 5. Если компания получила аккредитацию в год своего создания, она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 августа 2024 г. «ИТ-ипотека: ответы на самые часто задаваемые вопросы»

Действие программы льготной ипотеки для IT-специалистов продлено до 2030 г. Изменились ее условия. Максимальная ставка – 6%. Программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (покупка недвижимости и место работы). Размер льготного кредита – до 9 млн руб. во всех регионах. Минимальный срок работы в IT-компании – в течение всего срока ипотеки. Уровень зарплаты до вычета НДФЛ – 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных – 90 тыс. руб. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.