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МТС оцифровала единственный в России островной природный парк

МТС обеспечила связью остров Монерон в Сахалинской области. Специалисты МТС организовали канал связи между Невельском и Монероном и запустили сеть Wi-Fi для туристов и сотрудников единственного в России островного природного парка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила беспроводной Wi-Fi на скорости около 20 Мбит/с в девяти локациях острова Монерон. Сеть Wi-Fi покрывает причал, базу инспекторов, международный дайвинг-центр, внутреннюю и внешнюю территорию базы отдыха. Чтобы обеспечить связью удаленные участки острова, специалисты МТС организовали канал радиосвязи.

Остров Монерон — единственный в России морской природный парк. Здесь нет постоянного населения, но ежегодно остров посещают тысячи туристов. Уникальность острова заключается в сочетании вулканических и горных ландшафтов, альпийских лугов и скалистых ущелий. Визитная карточка Монерона - лежбища сивучей и ларг. Также остров славится многочисленными «птичьими базарами», колониями тупика-носорога, чернохвостой и тихоокеанской чайки. Значительным богатством отличается и подводный мир острова, поэтому Монерон очень популярен у дайверов. Благодаря теплому Цусимскому течению, на пути которого расположился остров, здесь живут нетипичные для российских территорий субтропические виды морских обитателей.

«Интерес туристов из западных и других дальневосточных регионов к Сахалинской области продолжает расти. И в первую очередь Сахалин привлекает гостей своей неповторимой природой, редкими природными достопримечательностями. Мы с помощью возможностей нашей цифровой экосистемы создаем более комфортные условия для путешественников на Сахалинской земле. Так, ранее мы построили внутреннюю масштабную телеком-сеть в новом терминале аэропорта. В этом году, совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, обеспечили связью последнего поколения пляж «Садовники», расположенный на берегу Татарского пролива. Обеспечение связью острова Монерон - очередной шаг к развитию цифровой туристической инфраструктуры региона», - сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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