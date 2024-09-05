Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Теперь в горной местности абоненты «МегаФона» пользуются цифровыми сервисами на скорости до 55 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты и модернизировали существующие в Кулинском районе республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость мобильного интернета увеличилась на 10% в смартфонах жителей сел Кули и Вихли. Технические специалисты установили объекты инфраструктуры в среднем диапазоне частот, что обеспечило уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Таким образом, удаленный формат работы, дистанционное обучение, обращения в «Госуслугах» и другие повседневные задачи стало решать комфортнее.

Также жители и гости Кулинского района в 2024 г. стали больше времени проводить за просмотром видео. Интерес к таким платформам вырос на 15% год к году. И составил больше четверти от общего трафика. Пик популярности контента пришелся на январь и июль 2024 г. Аналитики связывают это с праздничными и отпускными днями, когда большие семьи собирались вместе за просмотром любимых фильмов.

«По данным специалистов, рост мобильного трафика в селах и малых городах республики растет с каждым месяцем. Так, в Кулинском районе за август пользователи скачали больше 3 ТБ данных. Такие результаты за 31 день сопоставимы со всем летним периодом 2023 г. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Новая инфраструктура обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что особенно актуально в ветреных горах Дагестана.