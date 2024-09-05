Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске

Цифровая экосистема МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умную колонку. Теперь абоненты МТС в Новосибирской области смогут звонить с умных устройств на номера любых операторов и принимать вызовы.

Чтобы позвонить через колонку, необходимо произнести команду голосом, умный ассистент сам наберёт нужный номер. Звонок не будет отличаться от стандартного телефонного. На экране собеседника отобразится обычный входящий вызов. Звонок через станцию тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС.

Входящий вызов одновременно будет поступать и на телефон, даже если он на беззвучном режиме, и на колонку. Умный ассистент сообщит имя звонящего. Принять вызов можно командой виртуальному помощнику. Также пользователь может включить режим «Не беспокоить» на определённый интервал времени, тогда умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

«Мы провели опрос, согласно его данным, 72% абонентов МТС говорит по громкой связи в среднем 3 раза в день. Поэтому можно предположить, что для большинства наших пользователей звонки через умную колонку будут привычными. Это позволит вести разговор и параллельно заниматься другими делами. Кроме того, функция звонка на умное устройство полезна, если, например, ребёнок или пожилой человек нечаянно включил беззвучный режим на телефоне. Близкие всё равно смогут дозвониться и не будут волноваться», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах «Яндекса». Для этого в меню нужно выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой». Ограничение по количеству контактов позволит принимать вызовы только от самых близких людей и защитит от нежелательных звонков.

По данным МТС, с января по июль 2024 г. в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.