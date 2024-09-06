МТС развернула обновленную цифровую сеть на въезде в Клетню

МТС расширила сеть LTE на въезде в Клетню в районе поселка Акуличи. Новое качество связи стало доступно местным жителям, а также автомобилистам, проезжающим по этому участку трассы Смоленск-Мглин. В результате проведенных работ скорость LTE выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты модернизировали сеть на участке трассы, соединяющем Акуличи с поселком городского типа Клетня. Также транзитная региональная автодорога примыкает к межрегиональной трассе Брянск-Смоленск, поэтому новым качеством связи смогут пользоваться грузоперевозчики, автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, которые едут через этот участок транзитом.

Мобильный трафик в Клетне с начала лета 2024 г. в целом вырос в 1,5 раза. В районном центре, где проживает более 12 тыс. человек, в теплый сезон традиционно увеличивается приток приезжих. Ранее МТС прокачала сеть в районе южного въезда в Клетню, автовокзала и магистральной дороги, которая проходит через поселок и также соединяет трассу Брянск-Смоленск и Мглин.

«Мы постоянно оцениваем нагрузку на сеть и в случае необходимости модернизируем оборудование, чтобы и местным жителям, и приезжим в любой точке Брянской области были всегда доступны госуслуги в электронном виде, маркетплейсы, приложения покупки билетов на транспорт и другие цифровые сервисы, без которых уже нельзя представить современную жизнь. Особое внимание уделяем сельским районам Брянской области, так как в них всегда выше потребность на удаленную учебу и работу», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети в Староселье Брянского района, Беловодке и Нетяговке Мглинского района, Рабочем Севского района, Суземке и Недвольске Суземского района, в селе Уручьем Выгоничского района и Красном Заводе Суражского района, в поселке Белые Берега, Сураже, Пушкарной Слободе Севского района и Молотино Брянского района.