МТС включила мобильную связь на первом участке Троицкой линии и новой станции Сокольнической линии московского метро

МТС запустила сеть мобильной связи и скоростного интернета на первом участке Троицкой линии – открывшихся станциях «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», а также на новой станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для обеспечения голосовой связи и мобильного интернета со скоростью доступа до 300 Мбит/с на платформах и вестибюлях задействованы многодиапазонные базовые станции, а в туннелях - высокочастотный щелевой кабель.

«Пассажиры Московского метрополитена давно привыкли к тому, что время в поездке можно проводить с пользой, оставаясь всегда на связи. Для этого мы строим и расширяем телеком-инфраструктуру параллельно с открытием новых участков метро, чтобы наши абоненты могли свободно пользоваться скоростным мобильным интернетом, цифровыми сервисами и качественной голосовой связью сразу после запуска станций», – отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах», — добавил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.