«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ

«К2Тех» перевел инфраструктуру IP-телефонии и контактного центра заказчика на полностью импортонезависимое решение. Проект реализован на базе платформы для построения корпоративной телефонной сети SoftSwitch от российского разработчика программных решений в области телекоммуникаций и ИТ ФЛАТ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Система IP-телефонии заказчика была построена на решении западного вендора Cisco, прекратившего поддержку российских клиентов. Требовалось в короткие сроки перейти на отказоустойчивое российское решение, соблюдая требования регулятора.

В качестве импортозамещающего продукта была выбрана платформа «ФЛАТ SoftSwitch» от вендора, более 20 лет работающего на российском рынке. Решение поддерживает любые SIP-телефоны, не использующие проприетарные протоколы, что позволит заказчику масштабировать систему телефонии в условиях импортозамещения. Благодаря входящему в проектное решение модулю автопровижининга «ФЛАТ Device Manager» (функция современных VoIP-устройств, предназначенная для их массового развертывания и обслуживания) музей получил возможность управлять конфигурациями телефонных аппаратов в рамках единого окна: массово загружать, настраивать конфигурацию и обновлять прошивки мультивендорных телефонных аппаратов.

Компоненты системы вводились поэтапно. Во время внедрения существующая система телефонии работала параллельно с новой. Это позволило персоналу заказчика постепенно обучаться работе с новым решением. На переходный период команда «К2Тех» обеспечила возможность связи между абонентами старой и новой системы по SIP-транку – виртуальному каналу соединения устройств IP-телефонии. В результате удалось провести бесшовную миграцию более 1000 пользователей стационарных телефонов, 100 мобильных клиентов и 10 FXS-шлюзов, дающих возможность подключения аналоговых устройств к IP АТС (автоматической телефонной станции).

Отдельным фокусом проекта стало импортозамещение инфраструктуры контакт-центра музея. Внедрен отказоустойчивый кластер контакт-центра на базе программного сервиса «ФЛАТ Контакт» со встроенной IVR-системой. Реализовано программное решение «ФЛАТ Партнер», обеспечивающее доступ сотрудников к коммуникациям и информационным ресурсам компании без привязки к рабочим местам. По пожеланию заказчика доработан десктопный клиент. В результате пользовательский опыт операторов приблизился к Cisco Jabber: удобство совершения вызовов, фиксация информации о звонках, журнал и отчеты, чат между операторами и супервизорами, возможность разделения голоса оператора и звука вызова на гарнитуру и динамик десктоп-устройства, отображение статусов, группировка контактов, функционал консультативного перевода.

Кроме того, установлен «ФЛАТ SBC» (session border controller) – пограничный контроллер сессий, связывающий внутреннюю сеть заказчика и внешнюю – провайдера. Решение обеспечивает безопасное подключение на границе сетей. Благодаря этому рядовые пользователи получили возможность удаленно подключаться к корпоративной сети музея через интернет, используя мобильное приложение «ФЛАТ Партнер» на базе ОС Android и iOS. Решение позволяет звонить как по коротким внутренним номерам, так и подключаться к телефонной сети общего пользования, звонить с корпоративных номеров на мобильные с использованием ресурсов корпоративной АТС.

«По итогам проекта заказчик выполнил задачу импортозамещения и получил современную систему IP-телефонии для стационарных аппаратов, контакт-центра и мобильных клиентов, построенную на отечественном моновендорном решении. Компания довольна продуктом и сейчас, заканчивая стройку в другом регионе, планирует внедрить на новом объекте аналогичное решение при участии "К2Тех"», – сказал эксперт по унифицированным коммуникациям и решениям для контактных центров «К2Тех» Антон Корнильев.

«Успешная реализация этого проекта стала возможной благодаря высокой квалификации и профессионализму специалистов одного из наших ключевых партнеров - компании "К2Тех", а также продемонстрировала уровень отечественных технологий, представленных сегодня в области унифицированных коммуникаций компанией ФЛАТ», – сказал заместитель генерального директора ФЛАТ Антон Фролов.