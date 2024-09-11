KION запустил адаптацию качества при старте видео в зависимости от скорости соединения

Новая уникальная функция старта видео с адаптивного качества решает проблему, при которой пользователь либо ждет долгой загрузки видео в высоком качестве, либо получает низкое качество при стабильном интернет-соединении. Функция доступна на мобильных устройствах Android и телевизорах Android TV, в планах внедрить эту функцию также на iOS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для решения этой проблемы KION разработал механизм, который замеряет скорость интернета до начала просмотра, а потом, на основании этих данных, автоматически подбирает качество для старта воспроизведения. Пропускная способность проверяется на баннерах на платформе, трейлерах в карточке контента, трейлерах непосредственно перед контентом, на этапе загрузки приложения в других элементах. Данные плеер хранит некоторое время, и, если подключение будет меняться, плеер снова адаптирует качество контента под актуальное.

«Стриминги уже давно пытаются решить проблему – как определить, в каком качестве лучше всего воспроизводить видео. И всегда решение требует каких-то жертв – либо качеством, либо временем загрузки. Раньше на KION видео стартовало со стандартного качества 480p и подстраивалось под скорость Интернета только во время просмотра. Для своих пользователей мы решили улучшить впечатления от просмотра видео и сделать его комфортным в любой ситуации и решили эту задачу стартом с адаптивного качества. С помощью новой функции нам действительно удалось улучшить конверсию в осознанный просмотр. Запуск видео стал на 171% чаще происходить с самого высокого качества Full HD 1080p, а доля сессий с плохим стартовым качеством уменьшилась на 50%», – сказал директор по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра KION Алексей Арефьев.